Column Maarten Wijffels | Van Basten, Gullit, Kluivert... Redt Van Nistelrooy het wél als coach?

Haller, Onana en Sangaré naar Afrika Cup, Mazraoui blijft thuis

Andre Onana is opgeroepen voor de nationale selectie van Kameroen voor de Afrika Cup. De Ajax-doelman kwam afgelopen jaar nauwelijks in actie vanwege een dopingschorsing. Noussair Mazraoui is door de bondscoach van Marokko niet opgenomen in de selectie voor het toernooi dat van 9 januari tot en 6 februari wordt gespeeld in Kameroen.

23 december