Column Sjoerd Mossou | Ajax heeft wel een hipstercollectie, maar geen technisch directeur

Virgil van Dijk over flets Oranje: ‘In zo'n wedstrijd kan je het bijna nooit goed doen’

Het Nederlandse elftal heeft tegen Gibraltar in een matige wedstrijd een 3-0 overwinning geboekt in het kader van de EK-kwalificatie. Oranje kwam in de Kuip geen enkel moment in de problemen en werd nog eens extra in het zadel geholpen door een rode kaart vroeg in de tweede helft voor Gibraltar. Aanvoerder Virgil van Dijk is ondanks de belangrijke drie punten ontevreden over het veldspel.