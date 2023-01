Column Sjoerd Mossou | Als de KNVB iemand kon gebruiken, dan is het Nigel de Jong

Nigel de Jong gaat bij de KNVB iets doen waarvan hij zelf ook nog niet weet of-ie het kan en leuk vindt

Nigel de Jong is de nieuwe directeur Topvoetbal bij de KNVB. Een verrassende keus. De 38-jarige oud-international rondt pas dit jaar een managementopleiding van de UEFA af en gaat in Zeist meteen leiding geven. ,,We zijn ervan overtuigd dat Nigel zich snel zal inwerken in deze voor hem nieuwe rol.’’

5 januari