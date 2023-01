Column Sjoerd Mossou | De grootste fout van Alfred Schreuder is zijn beroerde timing

Nu Ramiz Zerrouki onhaalbaar is, heeft Feyenoord plots geld voor twee versterkin­gen

Trainer Arne Slot had het prima gevonden als al het beschikbare transfergeld in Ramiz Zerrouki was gestoken. Nu daar een kruis door is gegaan, zoekt Feyenoord verder naar een middenvelder én een centrale verdediger.

12 januari