Column Sjoerd Mossou | Iedere voetbalclub drijft op een zekere mate van erfelijke informatie

Willem & Wessel Podcast Willem van Hanegem: ‘Als Maurice Steijn verstandig is, geeft hij Calvin Bassey de kans’

In een zo goed als dubbeldikke zomerspecial van de AD Willem & Wessel podcast praten we bij over het voetbal van de afgelopen maand. Willem & Wessel zitten op hun vaste stekkie in de Kuip en gaan samen met hun gast Ali Boussaboun in op wat we allemaal gezien hebben.