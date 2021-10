Column Sjoerd Mossou | Na dik 40 jaar heeft Feyenoord nog maar één optie over

Parsons ziet drie kandidaten om Miedema te vervangen als spits bij Leeuwinnen

Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters heeft naar eigen zeggen drie opties om Vivianne Miedema te vervangen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. De spits van Arsenal, met 85 doelpunten de topscorer aller tijden in de nationale ploeg, krijgt rust en is daarom niet meegereisd naar Minsk.

25 oktober