Column Van Hanegem | Is Feyenoord volledig weggevaagd door Ajax? Wat een gekkigheid zeg

Er was na afloop een journalist die stelde dat Ajax de winst tegen Feyenoord vierde alsof de Champions League was gewonnen. En daar leek het inderdaad een beetje op. Ajax was erg opgelucht en dat was ook terecht. Na de uitschakeling tegen Benfica had een verlies tegen Feyenoord echt voor crisis gezorgd in Amsterdam. En dat had zomaar gekund, want ik vond Feyenoord lange tijd goed spelen. Met Jens Toornstra en Reiss Nelson als de beste mensen. Dat kon je van Antony in de Klassieker niet zeggen.