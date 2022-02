Column Vivianne Miedema | Toen ik 5 jaar geleden in de gym bij Arsenal liep, keken spelers van het mannenteam daar raar van op

Europees kampioene Vanity Lewerissa (30) heeft borstkan­ker: ‘We gaan ervoor, met gestrekte benen vooruit’

Vanity Lewerissa heeft borstkanker. Dat heeft de elfvoudig international van de Oranje Leeuwinnen vandaag laten weten via Instagram. De aanvalster uit Maastricht was onderdeel van de Oranje-selectie die in 2017 het EK in eigen land won.

21 februari