Column Willem van Hanegem | De immer kritische aanhang van Ajax moet misschien niet al te veel van Van den Boomen verwachten

Heerenveen kan zich opmaken voor play-offs om Europees voetbal na thuiszege tegen Go Ahead

Heerenveen heeft zich in de laatste speelronde van de Eredivisie geplaatst voor de play-offs om Europees voetbal. De Friezen wonnen van Go Ahead Eagles (2-0), dat ook nog kans had op de toegift. Heerenveen neemt het nu op tegen FC Twente, de nummer 5 van de eindstand. De andere wedstrijd gaat tussen Sparta Rotterdam en FC Utrecht.