Column Willem van Hanegem | Dit Oranje maakt er bijna een gewoonte van om te beginnen als een amateurploeg

Wout Weghorst gepikeerd door kritiek: ‘Het is niet allemaal positief wat er wordt gezegd, toch?’

Wout Weghorst was vanavond in Dublin de matchwinner voor Oranje met zijn zevende goal in 25 interlands. ,,Voor ons is dit een hele belangrijke week geweest. We wisten vooraf wat ons te doen stond: twee keer winnen. Dat is gelukt", waarna de spits van Hoffenheim nog een paar flink van zich afbeet.