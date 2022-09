Column Willem van Hanegem | Ik ben bang dat het absoluut geen spannende titelrace gaat worden

Het is nog vroeg in het seizoen, maar ik ben bang dat het geen spannende titelrace zal gaan worden. De mensen buitelen nu over elkaar heen om te zeggen dat PSV zo slecht is, maar wie dit verlies bij FC Twente niet zag aankomen had oogkleppen op. Te weinig voetbal, verdedigers als Obispo en Ramalho van een zeer matig niveau en een paar opgehemelde spelers die dat niet wekelijks kunnen waarmaken. Nee, dit PSV zal Ajax niet kunnen bijbenen.