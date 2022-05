Column Willem van Hanegem | Pas op met romantisch gebabbel dat dit voor Feyenoord aanzet is tot meer

Uitzinnige Romeinen vieren Conference Lea­gue-ze­ge, spelers tonen beker aan fans

De voetballers van AS Roma hebben enkele uren na het winnen van de Conference League de beker laten zien aan de supporters die zich hadden verzameld bij het trainingscomplex in de Italiaanse hoofdstad. Trainer José Mourinho en zijn spelers stapten na de gewonnen finale in Tirana tegen Feyenoord (1-0) direct het vliegtuig in. De Romeinen arriveerden rond 04.30 uur op vliegveld Fiumicino en reden daarna in een bus naar het trainingscomplex.

8:39