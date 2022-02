Column Willem van Hanegem | Steven Berghuis valt op bij Ajax en dat is niet zo gek

De mensen die werkelijk dachten dat de zaak rond Marc Overmars een negatieve invloed zou hebben op de prestaties van Ajax op het veld, hebben zelf nooit gevoetbald. Ik ken geen enkele voetballer die bezig is met wat er in de directie van een club speelt, ook niet als het om zaken gaat die een week lang de krantenkolommen beheersen. Natuurlijk, ze zullen vast wel een goed gevoel hebben bij een technisch directeur als die ze ooit een topcontract heeft voorgeschoteld, maar dat is het dan ook wel.