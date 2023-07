Commotie over ‘Russische vlag’ op het nieuwe uitshirt van sc Heerenveen

met poll Santiago Giménez wil bij Feyenoord blijven: ‘Maar er zijn kansen waar je geen nee tegen kunt zeggen’

Santiago Giménez durft nog niet met zekerheid te zeggen waar zijn toekomst ligt. De 22-jarige spits is dankzij zijn sterke debuutseizoen bij Feyenoord op de radar van diverse clubs verschenen, maar denkt zelf dat een extra jaar in Rotterdam goed is voor zijn ontwikkeling.