Competitieduels PSV, Feyenoord en AZ maand verplaatst

Dit kan PSV verwachten van Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League

15 augustus Een geslepen ploeg, die weet wat er nodig is in de Europese voorronden. En een ervaren selectie die de duels niet schuwt. Dat is wat PSV in de laatste Europa League-voorronde zo’n beetje kan verwachten van het Cypriotische Apollon Limassol, dat over twee duels Austria Wien versloeg (5-2).