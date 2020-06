Competitiestart FC Den Bosch en TOP Oss laatste weekend augustus, aantal wedstrijden in play-offs gehalveerd

In de kalender is volgens de bond ‘maximale flexibiliteit nagestreefd met het oog op mogelijke interrupties door bijvoorbeeld een tweede coronagolf’. Mocht Nederland een tweede coronagolf krijgen, dan komen er in het betaald voetbal extra mogelijkheden om wedstrijden in te halen. De speeldagenkalender voor komend seizoen is historisch flexibel ingericht. Nieuw is onder meer dat wedstrijden uit de ene regio straks verplaatst kunnen worden naar een andere, mochten ergens regionale beperkingen gelden.

Opvallend is dat in de eerste divisie tijdens de eerste periode wordt gespeeld op vrijdag tot en met dinsdag. Dat is volgens de KNVB nadrukkelijk een wens van de clubs. Na de eerste periode wordt vrijdag de vaste speeldag. Er wordt nog wel een keer op maandag (5 april, Tweede Paasdag) en een keer op zondag (3 januari) gevoetbald.

Winterstop

De winterstop in de Keuken Kampioen Divisie is dit seizoen van 18 december tot 3 januari. Of er dan daadwerkelijk niet gevoetbald wordt, is niet zeker. Eventuele afgelaste wedstrijden worden in die periode namelijk ingehaald.

De laatste speelronde van de eerste divisie is op 14 mei. De play-offs om promotie vinden plaats van 17 tot en met 23 mei en bestaan steeds uit één wedstrijd. De vier periodekampioenen en daarnaast de twee hoogste geklasseerde clubs gaan samen met de nummer 16 van de eredivisie in deze play-offs spelen.

Topduels

Voor de precieze invulling van de speeldagenkalender volgt nog een overleg met verschillende partijen waaronder zendergemachtigden en de lokale autoriteiten. Het definitieve schema zal in de tweede helft van juli bekendgemaakt worden. Voor dat schema kunnen clubs aangeven wat voor hen de topduels zijn. Deze wedstrijden, derby's bijvoorbeeld, kunnen later in het competitieschema worden geplaatst, in de hoop dat er tegen die tijd met meer publiek gespeeld kan worden. De KNVB wil dat iedere club minimaal 14 of 15 tegenstanders heeft getroffen voor het eind van de eerste seizoenshelft.

Belangrijke data speeldagenkalender 2020/2021: