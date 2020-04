Competitiestop zorgt voor ontsnappingen en verdampte titels: ‘Leek geen vuiltje aan de lucht’

OSS’20 behoort de meest prominente verliezers van de stillegging in het amateurvoetbal. De Brabanders promoveren ondanks een voorsprong van liefst zeventien punten niet naar de Tweede Divisie. Bertran Kreekels, coach van het Liverpool van Brabant, kan het besluit amper verkroppen. ,,Op veertig kilometer van mijn huis is er een andere keuze gemaakt”, zegt de Helmonder over de keuze van de Belgische bond. Daar is besloten dat de nummer één van de competitie promoveert en de hekkensluiter degradeert.

Volledig scherm Rene Geerts (links) namens OSS'20 tijdens het duel met Gemert. © Bert Jansen

Het stopzetten van de competitie was ook bijzonder pijnlijk voor het ongeslagen EFC, dat als koploper hard op de weg terug naar de eerste klasse was. Voor het vierde seizoen op rij grijpt de club uit Eersel op curieuze wijze naast promotie. In 2016 én in 2017 was EFC al onfortuinlijk in de nacompetitiefinale en in 2018 werd de club uit Eersel op één punt na geen kampioen. ,,Het is alsof we gewoon niet mógen promoveren naar de eerste klasse”, reageert EFC-aanvoerder Jesse van Gerwen ,,Dit seizoen waren we ongeslagen en we hadden geen blessures of schorsingen. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Deze situatie is echt absurd.”

Toch feest?

RWB uit Waalwijk zit in een vergelijkbaar schuitje en kon promotie naar de derde klasse nauwelijks meer ontgaan. Aanvoerder Dennis Timmermans baalt uiteraard als een stekker, maar zoekt ook naar lichtpuntjes. ,,Misschien dat we alsnog een soort feestje kunnen organiseren”, zegt de captain. ,,Om toch nog positief terug te kijken op het seizoen. We hadden het er al over om samen met het tweede - dat ook ruim bovenaan staat - een feest te organiseren. Misschien dat we daarvoor zelfs de kantine moesten uitbouwen. Dat gaat dus niet door.”

Winnaars

Naast verliezers kent het besluit van de KNVB ook de nodige ‘winnaars’. CVV Zwervers uit Capelle aan den IJssel bijvoorbeeld. Het eerste elftal bivakkeert al jaren onderin de eerste klasse van het zondagvoetbal en wist vorig seizoen al op wonderlijke aan degradatie te ontkomen. ,,Toen werd BMT uit de competitie gehaald en bleven we erin, en nu dit”, stelt preses Ger Jacobs. ,,We waren er ook wel klaar voor om een nieuwe frisse start in de tweede klasse te maken. Op de app zei ook al iemand: ‘Goh, weer niet gelukt’.’’ In Capelle aan den IJssel zou een eventuele degradatie naar de tweede klasse niet het einde van de wereld zijn geweest. ,,Als je al drie jaar achtereen onderaan bungelt, moet je constateren dat je te licht bent voor de eerste klasse’’



Ook ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht raasde in de tweede divisie - het hoogste amateurniveau in Nederland - in sneltreinvaart richting degradatie. De debutant keek al tegen een kloof van elf punten aan. ,,Ja, dit is in deze zo vervelende tijd toch iets positiefs’', zegt Rogier Veenstra, trainer van ASWH. ,,Ik hield de moed er na wéér een nederlaag altijd wel in, maar natuurlijk zouden wij zijn gedegradeerd. De KNVB heeft nu anders beslist. Ik zeg niet dat dit de beste beslissing is, maar er is wel duidelijkheid. We mogen hier even blij mee zijn.”

Volledig scherm De nagelbijtende ASWH-coach Rogier Veenstra. © BSR Agency

Voor SV Nootdorp kwam het voortijdige competitie-eind ook als geroepen. Het eerste elftal degradeerde afgelopen seizoen naar de eerste klasse. In december werd coach Dick Boereboom weggestuurd. Een beslissing die niet in goede aarde viel bij de spelersgroep.