Coolen in beeld voor beoogde Kuyt-functie: ‘Ik praat met Feyenoord’

Door Mikos Gouka



De 53-jarige voormalig speler van Go Ahead Eagles, Heracles, De Graafschap en AZ zit na een succesvol avontuur bij Rosenborg in Noorwegen zonder club. Bij Rosenborg was hij aanvankelijk hoofd opleidingen, maar later werd hij ook hoofdtrainer en pakte hij de landstitel en de beker. ,,Het was een geweldige tijd. In verband met de situatie waarin we nu zitten in de wereld en in de wetenschap dat ik mijn aflopend contract bij Rosenborg toch niet zou gaan verlengen, hebben de club en ik een paar maanden eerder echter afscheid van elkaar genomen’’, zegt Coolen. ,,Ik ben dus beschikbaar voor een nieuwe uitdaging.’’