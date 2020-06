Coronales: voetbal moet terug naar de mensen

Bij de clubs uit de eredivisie zijn opgeteld inmiddels ruim 114.000 seizoenkaarten verkocht. Dat is ongeveer de helft van het totaal van vorig jaar, nu al, terwijl de competitie pas op zijn vroegst over drie maanden begint. Veel gekker is nog: mocht die eredivisie in september eindelijk weer van start gaan, is de kans groot dat er helemaal geen publiek in de stadions mag. Vele tienduizenden mensen hebben voor enkele honderden euro’s een kaartje gekocht voor een evenement waar ze waarschijnlijk helemaal niet naartoe mogen, of slechts ten dele. Is dat raar? Nou, best wel.