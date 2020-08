Crisisplan: 85 procent competitie gespeeld? Dan is er een kampioen

Het ligt aan het tijdstip in een seizoen welk model in werking treedt. Als de eredivisie moet worden stopgezet tussen speelronde 1 tot en met 17 (en 1-19 in de KKD-divisie) dan wordt het seizoen als niet gespeeld beschouwd. Dan starten het jaar erop alle clubs weer op hetzelfde niveau. Voor de verdeling van Europese tickets wordt teruggegrepen naar de ranglijst van de laatste competitie die wél is voltooid.



Komt een gedwongen stop er tussen speelronde 18 en 28 (of 20-32 KKD), dan is het voorstel om de stand van dat moment als eindstand te nemen, maar zonder kampioenschap en zonder promotie/degradatie. Behálve als er op dat moment al een formele kampioen is in de ere en/of eerste divisie. Of wanneer er al iemand officieel is gedegradeerd/gepromoveerd. In dit model kan de competitie het jaar erop uit een oneven aantal clubs bestaan. Voor de eredivisie kan dat fluctueren tussen 16 en 20 clubs.