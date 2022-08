‘Cristiano Ronaldo wil naar Borussia Dortmund’

Ronaldo probeert al langer United te verlaten. De 37-jarige Portugees wil ook dit seizoen in de Champions League voetballen. Trainer Erik ten Hag en de leiding van de Engelse club willen de vedette vooralsnog aan zijn doorlopende contract houden.

Ronaldo sloot dit seizoen later aan bij United. Volgens Britse media zou hij met zijn gedrag de sfeer bij zijn team verpesten. Borussia Dortmund nam na het vorige seizoen afscheid van de Noorse spits Erling Haaland, die nu voor Manchester City speelt. Donyell Malen staat ook onder contract bij de Duitse club, die afgelopen seizoen tweemaal van Ajax verloor in de Champions League.

Volgens Engelse media is United de laatste dagen dringend op zoek naar aanvallende versterkingen. Niet alleen de naam van aanvaller Antony van Ajax is gevallen. Ook João Félix (Atlético Madrid), Arek Milik (Olympique Marseille) en Christian Pulisic (Chelsea) zijn al met een vertrek naar United in verband gebracht.