Cruciale week Ajax: puzzelstukjes moeten nu op hun plaats vallen

Door Freek Jansen



Terwijl de Ajacieden in de voorbije weken uitvlogen om overal op de wereld interlands te spelen, was Erik ten Hag alweer druk in de weer met beelden van de komende tegenstanders. De trainer trok zich terug om de spelers en looplijnen van SC Heerenveen en Lille te bekijken, om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de nabije toekomst. En zo punctueel als hij is, klikte de Tukker ook nog even de beelden aan van het turbulente competitieduel (4-4) met de Friezen van januari van dit jaar.