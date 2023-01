Cupfighter AZ kent weinig problemen met Excelsior en bereikt laatste zestien TOTO KNVB Beker

Eén bekerwinst, twee finaleplaatsen, vier keer de halve finale. En dat in elf jaar tijd. Ja, AZ mag met recht een cupfighter worden genoemd. De halvefinalist van afgelopen seizoen hoopt ook dit jaar hoge ogen te gooien in het bekertoernooi en de KNVB beker voor de derde keer in de clubhistorie aan de prijzenkast toe te voegen. Met een eenvoudige zege op Excelsior was de start in ieder geval veelbelovend.

Het was AZ dat na een klein kwartier spelen op voorsprong kwam. Met een droge knal van afstand liet Jens Odgaard Excelsior-keeper Norbert Alblas kansloos. Het was in de fase waarin de Alkmaarders het betere van het spel hadden. De ploeg van Pascal Jansen domineerde de wedstrijd en kreeg kansen om de score te verdubbelen, maar werd aan de andere kant geklopt. Hobie Verhulst grabbelde na een afstandsknal, waarna Reda Kharchouch van dichtbij binnen kon tikken.

Verzet gebroken

Lang konden de Kralingers, die met een flink deel van de B-keus aantraden, echter niet genieten van de gelijkmaker. Na defensief geklungel kopte Dani de Wit drie minuten na de gelijkmaker raak. Vlak voor rust werd het verzet van Excelsior al definitief gebroken. Jesper Karlsson rondde fraai af en bracht de marge op twee treffers, waarmee hij zijn ploeg al voor de onderbreking een plek in de achtste finales bezorgde.

Bij Excelsior begon Peer Koopmeiners, die gisteren werd gepresenteerd als huurling van uitgerekend AZ, direct in de basis. De middenvelder kreeg al na twee minuten de mogelijkheid om de score te openen, maar met zijn harde uithaal stuitte hij op de vuisten van oud-ploeggenoot Hobie Verhulst. Het broertje van Oranje-international Teun liet een uitstekende indruk achter in zijn eerste optreden op Rotterdamse bodem.

Excelsior probeerde zich na de onderbreking nog wel terug te knokken in de wedstrijd, maar daar slaagde de ploeg van Marinus Dijkhuizen niet meer in. Het slotakkoord kwam tien minuten voor tijd op naam van Vangelis Pavlidis, die uit een moeilijke hoek de eindstand op 1-4 bepaalde. Met gebogen hoofd stapten de spelers van Excelsior van het veld. Voor hen kan de focus nu volledig op het ultieme doel: handhaven in de eredivisie.

