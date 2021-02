Cupfighter Feyenoord hoeft verlenging in Heerenveen niet te vrezen

Met behulp van de statistieken van Gracenote blikken we vooruit op de TOTO KNVB-bekerwedstrijden van vandaag. Dit zijn de leukste feitjes over de twee kwartfinales.

SC Heerenveen - Feyenoord (18.45 uur)

• SC Heerenveen en Feyenoord stonden negen keer eerder tegenover elkaar in de KNVB-beker. Feyenoord ging zes keer door, de Friezen drie keer. Vorig seizoen troffen beide clubs elkaar ook in de kwartfinale. De Rotterdammers wonnen toen dankzij een doelpunt van Leroy Fer met 0-1 in het Abe Lenstra Stadion.

• Heerenveen, dat een keer de beker won (2009), werd in drie van de vorige vier bekerseizoenen uitgeschakeld in de kwartfinales: AZ in 2016/2017 (1-0), Ajax in 2018/2019 (3-1) en vorig jaar door Feyenoord.

• Siem de Jong (20) maakte van alle huidige spelers in Nederland de meeste treffers in de TOTO KNVB-beker. Steven Berghuis volgt met 15 treffers.

• Berghuis maakte slechts 1 van zijn 10 bekerdoelpunten namens Feyenoord buiten De Kuip. Die ene goal maakte hij wel in Friesland; op 19 december 2019, op zijn 28ste verjaardag op bezoek bij SC Cambuur (2-1 winst).

Volledig scherm Siem de Jong won met Ajax in het seizoen 2009/2010 de TOTO KNVB-beker. © ANP

• Feyenoord, dat al dertien keer de dennenappel won, stapte in 24 van zijn laatste 26 duels in de TOTO KNVB-beker als winnaar van het veld. In deze reeks werd alleen van Ajax (0-3 in 2018/2019) en Vitesse (2-0 in 2016/2017) verloren.

• Als de wedstrijd vanavond na 90 minuten niet is beslist, heeft Feyenoord gezien het verleden, de minste zorgen: De Rotterdammers overleefden hun laatste vijf duels in de beker waarin een verlenging werd gespeeld. Drie keer dankzij een doelpunt in de extra tijd. In de andere twee gevallen was Feyenoord in de strafschoppenreeks de bovenliggende partij (waaronder tegen SC Heerenveen in 2012/2013). De laatste keer dat Feyenoord na verlenging werd uitgeschakeld in de beker, was in de 3de ronde in 2010/2011, thuis tegen Roda JC (1-1, 3-4 na strafschoppen).

• Dick Advocaat won als trainer drie keer een nationale beker: een keer met PSV (1995/1996) en twee keer met het Schotse Rangers (1998/1999 en 1999/2000).Bij Feyenoord haalde hij vorig jaar bijna nummer vier binnen, maar wegens de coronapandemie werd de finale tegen FC Utrecht nooit gespeeld. Vandaag wacht voor Advocaat de eerste van de drie hordes om zijn glansrijke carrière in stijl af te sluiten.

Volledig scherm Feyenoord won in 2018 de beker voor het laatst, door AZ met 3-0 te verslaan.

NEC - VVV-Venlo (16.30 uur)

• NEC, dat in de vorige ronde afrekende met Fortuna Sittard (3-2 zege), kan voor het eerst sinds 1983/1984 twee eredivisieploegen uitschakelen in een seizoen waarin de club zelf niet op het hoogste niveau actief is. Toen won NEC van Excelsior (2-0) en FC Dordrecht (1-1, replay 0-2) in de TOTO KNVB-beker.

• NEC staat voor het eerst sinds 2013/2014 in de kwartfinales van de beker. Toen werd met 1-0 van FC Utrecht gewonnen waarna de club met 2-1 bij PEC Zwolle verloor in de halve finales.

• De laatste keer dat VVV de kwartfinale won, was in april 1988. De Limburgers wonnen toen met 2-1 van Feyenoord, dankzij doelpunten van Raymond Libregts en Jos Luhukay.