Cyriel Dessers geniet in kolkende Kuip: ‘Een magische avond? Dat is nog een understatement’

Cyriel Dessers was met twee doelpunten ook tegen Olympique Marseille ( 3-2 zege ) weer de grote man bij Feyenoord. De Belgische spits tekende dit seizoen al voor tien Europese doelpunten en dat deed geen Feyenoorder hem nog voor. De vreugde na het eerste duel in de halve finale van de Conference League was dan ook groot.

,,Ja, je kunt wel zeggen dat het een magische avond was", zei Dessers bij Veronia. ,,En dat is nog een understatement. We hadden er vertrouwen in dat het kon lukken, maar we zijn nog maar halverwege.”

Dessers vond dat Feyenoord in de eerste helft, waarin het na twintig minuten met 2-0 leidde, weinig weggaf. Dat het halverwege toch 2-2 stond was volgens hem vooral toe te schrijven aan “de kwaliteit van Marseille”, en dan vooral van spelmaker Dimitri Payet. “We kennen zijn kwaliteiten maar soms kan je hem gewoon niet stoppen.”

,,De Kuip is sowieso al mooi, maar op zo’n avond... Niet normaal", ging Dessers verder bij ESPN. ,,Deze avond was heel speciaal. Dat merkte je de afgelopen dagen al in de stad. Iedereen keek zo enorm uit naar de wedstrijd. Als het dan zo loopt voor ons is het fantastisch.”

,,Het was wel te verwachten dat het zo’n wedstrijd zou worden, met twee trainers die deze stijl hanteren", doelt de Belg op het kamikazevoetbal in de Kuip. ,,In de tweede helft was er meer controle. Gelukkig konden we stand houden toen zij echt gingen aanvallen, dit geeft ons een goede uitgangspositie voor volgende week.”

Volledig scherm Cyriel Dessers © Pro Shots / Kay int Veen

..Ik had er meer kunnen maken ja, dat klopt. Maar laat ik die dan maar hebben bewaard voor volgende week. Het is jammer dat die allerlaatste bal, van Alireza (Jahanbakhsh, red.), er niet in gaat. Dat had het helemaal compleet gemaakt. We moeten daar de job zien af te maken.”

Vier miljoen

Feyenoord slaagde er vorig jaar zomer op het allerlaatste moment in Dessers te huren van Racing Genk. ,,Ik zag aanvankelijk een rol als invaller voor hem”, zei trainer Arne Slot na de nieuwe heldenrol van de spits. ,,Maar hij laat zien dat hij ook als basisspeler kan presteren.”

Feyenoord kan Dessers aan het einde van het seizoen voor 4 miljoen euro overnemen. ,,Als je naar zijn doelpunten kijkt, dan wordt hij steeds goedkoper”, zei Slot. ,,Maar Feyenoord heeft nog steeds dezelfde financiële mogelijkheden. Daarom vind ik het ook zo knap dat we in een Europese halve finale staan. De laatste Nederlandse club die dat presteerde was Ajax. Maar die hadden toen heel veel geld uitgegeven. Wij hebben vorig jaar eigenlijk nog moeten bezuinigen.”

Guus Til kan wel leven met de uitslag. ,,Maar deze wedstrijd had ook zomaar in 7-5 kunnen eindigen”, zei de Feyenoord-middenvelder. ,,Natuurlijk had Alireza Jahanbakhsh in de slotfase nog de 4-2 voor ons kunnen maken. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. Dit is wel een goede uitgangspositie.”

Quote Het zal nog een hele klus worden volgende week in Marseille. Guus Til

Til maakte in een sfeervolle Kuip zijn rentree na bijna drie weken blessureleed. ,,Deze wedstrijd had ik wel omcirkeld”, zei hij. ,,De sfeer is altijd goed in De Kuip. Maar tijdens Europese wedstrijden is de ambiance hier helemaal geweldig. En nu we zover komen wordt het maar mooier en mooier. De fans waren geweldig.”

Feyenoord zette de defensie van Olympique Marseille al vroeg onder druk. De nummer 2 van de Franse competitie had het lastig met die strijdwijze. ,,Daar had onze trainer wel op gehamerd”, zei Til. ,,Maar wij spelen eigenlijk altijd wel zo. We willen de tegenstander altijd onder druk zetten.”

Volledig scherm Guus Til © AFP

Til werd vlak voor het einde gewisseld. ,,Het was zo’n zware wedstrijd, ook mentaal”, zei hij. ,,Zij gingen in de slotfase nog voor de 3-3, met die snelle jongens voorin. Het zal nog een hele klus worden volgende week in Marseille. Ook in dat stadion kan het spoken, begrijp ik. Maar ik denk dat we een goede uitgangspositie hebben. Gelet op deze wedstrijd zal het geen 0-0 worden.”