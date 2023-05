Cyriel Dessers genoot op afstand mee van huldiging Feyenoord: ‘Ik dacht niet: stel dat ik daar had gestaan’

Ajax herovert met alle moeite derde plek na zege op FC Groningen in lege Euroborg

Ajax heeft de uitwedstrijd bij FC Groningen in een lege Euroborg met 2-3 gewonnen. De ploeg van John Heitinga blijft daarmee in theorie nog kanshebber voor de tweede plaats en voorronde Champions League, al blijft de achterstand op PSV nog vijf punten met nog twee speelrondes te gaan in de eredivisie.