Cyriel Dessers noteert krankzinnige statistiek met opnieuw de winnende goal: ‘Het is ongelooflijk’

Ook Vertessen en Vinícius in lappenmand PSV? ‘Er worden onderzoe­ken gedaan’

PSV hoopt zondag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard over Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius te kunnen beschikken. Beide aanvallers vielen donderdag in de ontmoeting met AS Monaco in de Europa League (0-0) uit met blessures. ,,Vrijdagmiddag worden er onderzoeken gedaan. We zullen zien hoe het verder gaat”, aldus trainer Roger Schmidt.

5 november