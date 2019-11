Daley Blind lacht om favorietenrol Oranje op EK

Matthijs de Ligt balde een vuistje, net als bondscoach Ronald Koeman. Memphis Depay gaf zijn vriend Quincy Promes een zoen. De selectie bedankte na het bereiken van het EK even de meegereisde aanhang, zoals eigenlijk na iedere wedstrijd.



,,In de kleedkamer was er meer ontlading", verklapte Daley Blind. ,,We zijn daar ook met z'n allen juichend op de foto gegaan. Het was misschien geen wedstrijd om na afloop de slingers op te hangen. Maar we mogen best blij zijn, zeker als je kijkt naar waar we vandaan komen. Plaatsing voor het EK was het grote doel. Dat is gelukt, met aan aantal goede wedstrijden. We zijn wel weer een ploeg die moeilijk te verslaan is. Een elftal met veel individuele kwaliteiten dat bereid is keihard voor elkaar te vechten."

Blind weet hoe het is om een EK of WK te missen en wat het spelen op een groot toernooi inhoudt. Net als Ryan Babel, Jasper Cillessen, Stefan de Vrij, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. ,,Ik vond het heel speciaal om op het WK van 2014 in Brazilië uit te komen", zegt de met 69 interlands meest ervaren international van bondscoach Ronald Koeman. ,,De manier waarop je tijdens de voorbereiding met elkaar naar een toernooi toegroeit. De supporters die je achterna reizen. Een heel land dat oranje kleurt.”

Quote We trainen nu ook in Zeist op velden die heel goed zijn. Daley Blind Het Nederlands elftal start volgend jaar juni de Europese eindronde met drie thuiswedstrijden in de Johan Cruijff Arena, de thuishaven van Ajacied Blind. ,,Dat lijkt me een voordeel", zegt de linksbenige verdediger. ,,Wel weer jammer dat Duitsland nu in eigen hand heeft dat het onze poule wint. Dat levert wellicht een eenvoudige loting op voor ze.”

Blind prijst de huidige technische staf van Oranje, die in tegenstelling tot Guus Hiddink, zijn vader Danny en Dick Advocaat het Nederlands elftal wel weer naar een eindronde van een groot toernooi heeft gebracht. ,,Voor iedereen was duidelijk wat de bedoeling was. We konden terugvallen op iets waar we vaak op trainden. Dat gaf ook rust als we op achterstand kwamen. We trainen nu ook in Zeist op velden die heel goed zijn. Het is professioneel.”



En hoe denkt Blind over de kansen van Oranje op het EK? Een ploeg die van Duitsland, Frankrijk en Engeland weet te winnen mag zich misschien wel tot de favorieten rekenen. ,,Dat kan alleen maar in Nederland", lacht hij. ,,Eerst missen we een EK en WK en nu zijn we weer favoriet."