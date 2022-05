Daley Blind trekt zich gelijkmaker AZ aan: ‘De teleurstelling overheerst’

Ajax speelde uiteindelijk gelijk tegen AZ (2-2) , waardoor PSV de achterstand met een uitzege op Feyenoord tot 2 punten verkleint. Trainer Erik ten Hag en Davy Klaassen vertelden dat ze wel konden leven met het gelijkspel tegen AZ, Blind was vooral teleurgesteld. ,,We begonnen goed maar geven het na rust in korte tijd weg”, doelde hij op treffers van Pavlidis en Håkon Evjen. ,,Zo kwamen we toch weer in de problemen. Op dit moment overheerst de teleurstelling.”

Blind was wel tevreden over het slotoffensief van zijn ploeg. Edson Álvarez kopte de 2-2 binnen en maakte nog bijna het derde doelpunt van Ajax. ,,We doen het steeds weer in de slotfase”, zei Blind. ,,Dat kan geen toeval zijn. We hebben veel blessures en nu viel Brobbey ook nog uit. De spoeling is dun, maar we kunnen nog steeds een goede ploeg opstellen. Met de juiste mentaliteit moeten we het redden.”