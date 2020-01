Daley Blind werkt aan terugkeer bij Ajax

,,Het gaat opzich goed”, vertelde de oud-bondscoach. ,,Hij is weer begonnen met zijn trainingsprogramma. Er wordt nu per dag bekeken hoe dat gaat en wat dan het vervolg moet zijn. Hij moet het langzaam weer opbouwen. Hij is weer aan het ‘optrainen’. Gisteren heeft Erik ten Hag er ook wat over gezegd, ook om te voorkomen dat iedere dag dezelfde vraag komt. Het wordt gewoon per dag bekeken.”

Daley Blind herstelt van een ontstoken hartspier. Bij hem is vorige maand een defibrillator aangebracht. De verdediger mocht geen grote fysieke inspanningen leveren totdat testen uitwijzen dat hij weer helemaal in orde is.