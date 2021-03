Daley vs Danny: waarin kan de zoon zijn vader nog overtreffen?

Aantal wedstrijden

Wat betreft het aantal wedstrijden heeft Daley een goede zet gedaan door te verlengen bij Ajax maar er is nog een lange weg te gaan voor hem. Met 266 officiële wedstrijden is Daley aardig op weg maar hij is nog lang niet zo ver als Danny die met 493 duels slechts twee Ajacieden (Wim Suurbier en Sjaak Swart) voor zich moet dulden. Verschil: 227 wedstrijden. Om dat te overbruggen zal Daley ten minste nog 4,5 jaar zonder blessures en een gegarandeerde basisplaats door moeten gaan bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en verder slechts bij FC Groningen en Manchester United speelde. Over 4,5 jaar is Daley is ruim 35 jaar. Gaat hij even lang door als zijn vader, die stopte op zijn 37ste, dan zit een record erin. Dan moet hij in die periode dus wel bij Ajax blijven. In elk geval heeft hij zijn buitenlandse avontuur al gehad bij Manchester United. Danny speelde in de eerste zeven jaar van zijn carrière bij Sparta.