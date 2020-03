Dammers de eerste ‘corona-transfer’: ‘Persoonlijk is het mooi, maar het zijn bizarre tijden’

De overgang van de verdediger betekende de eerste ‘corona-transfer’ van het seizoen. ,,Dat klinkt als iets positiefs, maar laten we maar niet teveel waarde hechten aan die titel. Persoonlijk is het mooi, maar het zijn bizarre tijden. Wat zeker meespeelt, is dat ik na dit seizoen transfervrij was. Heel even leefde ik wel in onzekerheid, misschien zou het wel vertraging oplopen, maar gelukkig pakte FC Groningen door.’’

1 juli

Een van de scenario’s is dat het seizoen wordt uitgesteld en later wordt afgemaakt. In dat geval is het de vraag of Dammers op 1 juli het shirt van Fortuna Sittard of FC Groningen draagt. ,,Dat weet niemand, dus daar kan ik ook niets zinnigs over zeggen. Het is voor iedereen momenteel volop speculeren, hopelijk komt er snel duidelijkheid. Natuurlijk geldt ook voor mij dat ik dolgraag weer op het veld wil staan, maar het moet wel verantwoord zijn. Het is gek voor mij om te zeggen gezien mijn transfer, maar het voetbal is nu echt even van ondergeschikt belang.’’