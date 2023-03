Danny Makkelie fluit opnieuw Klassieker tussen Ajax en Feyenoord in de Arena

Danny Makkelie is zondag de scheidsrechter bij de Klassieker in Amsterdam. De arbiter leidt het duel tussen Ajax en Feyenoord dat om 14.30 uur begint in de Johan Cruijff Arena. Koploper Feyenoord verdedigt een voorsprong van 3 punten op nummer 2 Ajax.

Makkelie krijgt assistentie van Hessel Steegstra en Jan de Vries. Edwin van de Graaf is de vierde official. Rob Dieperink is de videoscheidsrechter met Charles Schaap als assistent.

Het wordt de zesde keer dat Makkelie de leiding heeft over de Klassieker in de eredivisie. Van de voorgaande ontmoetingen werden er vier gewonnen door Ajax, slechts eenmaal trokken de Rotterdammers aan het langste eind.

Derde keer op rij

Het is voor de derde keer op een rij dat Makkelie de Klassieker in Amsterdam fluit. De wedstrijd in de Arena eindigde in 2022 in een 3-2-overwinning voor de Amsterdammers. Een jaar daarvoor werd het 1-0 voor Ajax. Makkelie was vorige week nog scheidsrechter bij de wedstrijd Chelsea - Borussia Dortmund in de Champions League.

Serdar Gözübüyük had eerder dit seizoen de leiding over de Klassieker in Rotterdam. Het duel in De Kuip eindigde in januari in 1-1.

