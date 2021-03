‘Dat Stekelenburg op een tractor door Europa trok, is niet relevant’

Door Johan Inan



Als Maarten Stekelenburg wordt opgeroepen en voor de aftrap van de WK-kwalificatie terugkeert in de Oranje-selectie, heeft hij dit jaar voor Ajax bijna net zoveel wedstrijden gekeept als in de vier jaar na zijn laatste interland. Van november 2016 tot 2021 kwam Stekelenburg veertien keer uit voor Everton. De enige concurrentiestrijd die hij daar nog won, was die om de rol van eerste stand-in.