Databureau voorspelt: PSV én Ajax boven Feyenoord, promovendi handhaven zich eenvoudig

Onderin valt volgens Gracenote meteen weer het doek voor Almere City, dat dit weekend debuteert in de eredivisie met een wedstrijd tegen FC Twente. De ploeg van Alex Pastoor zou op de laatste plek eindigen met 27 punten, eentje minder dan Excelsior.

De Rotterdammers eindigen volgens de voorspelling op plek zeventien en degraderen eveneens rechtstreeks. FC Volendam moet het eredivisieverblijf via de play-offs proberen te verlengen. Fortuna Sittard ontspringt de dans als nummer vijftien.

1. PSV 2. Ajax 3. Feyenoord 4. AZ 5. FC Twente 6. FC Utrecht 7. Sparta 8. Vitesse 9. Heerenveen 10. Go Ahead Eagles 11. Heracles 12. NEC 13. PEC Zwolle 14. RKC 15. Fortuna Sittard 16. FC Volendam 17. Excelsior 18. Almere City

Eindstand in de eredivisie (volgens Gracenote)

Grootste daler op de Nederlandse ranglijst is RKC, dat afgelopen seizoen nog knap in het linkerrijtje eindigde. Dit seizoen belandt de ploeg van nieuwe coach Henk Fraser op de veertiende plek. Promovendi Heracles (elfde) en PEC (dertiende) lijken zich redelijk eenvoudig te verzekeren van nog een jaar op het hoogste niveau.

Gracenote heeft ook voor de andere landen voorspeld wie met de titel aan de haal gaat. In Spanje wordt Real Madrid kampioen, in Engeland kroont opnieuw Manchester City zich tot de beste van het land en in de Bundesliga blijft Bayern München de baas. Paris Saint-Germain pakt de Franse titel, Inter de Italiaanse.