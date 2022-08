David Hancko: ‘Het waren negen lange weken, maar eindelijk ben ik speler van Feyenoord’

Hancko weet al precies hoe Feyenoord wil voetballen. De trainer van zijn voormalige club Sparta Praag liet veel beelden van de Rotterdammers tegen rivaal Slavia Praag zien om aan te geven hoe de rivaal het best bestreden kon worden. Feyenoord stond vorig seizoen in de Conference League vier keer tegenover Slavia. ,,En die wedstrijden heb ik gezien’', zegt Hancko. ,,Feyenoord liet de mogelijkheden zien om Slavia Praag te verslaan. We hebben ook drie keer van Slavia gewonnen met Sparta Praag.’’



Bovendien had Hancko al veel langer het idee dat hij naar Feyenoord zou verhuizen. Al die tijd volgde hij de verrichtingen van de club. ,,Het waren lange weken voor de club om mij hier in Rotterdam te krijgen, maar eindelijk ben ik er’', zegt Hancko. ,,De onderhandelingen hebben negen weken geduurd.’'

De 22-voudig international van Slowakije stelde zich na de oefenwedstrijd op trainingscomplex 1908 voor aan de Nederlandse pers, trots poserend voor een scherm waarop welcome David Hancko stond. In Rotterdam verwachten ze dat de Zuid-Amerikaanse aankopen nog wel even tijd nodig hebben om te wennen, maar bij Hancko is het gevoel dat de linkspoot er meteen zal staan.

,,Ik denk dat dit voor mij het juiste moment was om de stap naar Feyenoord te maken’', zegt Hancko. ,,Ik heb bij Sparta Praag de hele voorbereiding meegedraaid en de eerste wedstrijden meegedaan. Dus ja, ik ben fit. Het is nu aan mij om dat op het veld te laten zien.’'

En dat lukte al meteen tegen Willem II, al is een besloten oefenwedstrijd natuurlijk iets anders dan een officiele wedstrijd in een afgeladen Kuip. Hancko, eerder ook speler van MŠK Žilina en Fiorentina, laat het uiteraard aan trainer Arne Slot of hij meteen aan de bak moet voor zijn nieuwe club.

Er was deze zomer veel meer interesse voor Hancko. ,,Maar ik vond Feyenoord de enige optie en dat heb ik ook tegen Sparta Praag gezegd. Ik heb ook met Robert Bozenik gesproken. We kennen elkaar al heel lang van Zilina en de nationale ploeg. Hij vertelde mij over Feyenoord, over de supporters, het stadion en Rotterdam. Ik weet dus hoe ze hier te werk gaan. Dat maakt het voor mij makkelijker.’'

Hancko wil het liefst niet vertellen waar zijn kwaliteiten liggen. Dat is iets om te laten zien op het veld, vindt hij. ,,Maar ik ben linksbenig en wil graag opbouwen en helpen de tegenstander vast te zetten. Maar ik snap ook dat het belangrijkste is dat ik goed verdedig om zo weinig mogelijk goals te incasseren. Mijn snelheid kan van pas komen want Feyenoord wil veel aanvallen en dan staan er vaak weinig spelers achterin als we de bal verliezen.’'

De nieuweling hoopt snel zijn vrouw Kristýna Plíšková (die samen met haar tweelingzus hoog op de wereldranglijst tennis stond) en hun zoontje van pas twee maanden oud naar Rotterdam te halen. De kleine Hancko moet maar een tennisser worden net als zijn moeder vindt de speler. ,,Maar mijn vrouw hoopt dat hij gaat voetballen’', zegt hij. ,,Mijn vrouw hoopt zelf het tennissen hier ook weer op te pakken. Dat zou mooi zijn, ik weet dat ze het erg mist.’’