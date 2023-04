David Hancko zit Xavi Simons op de hielen, Orkun Kökçü maakt ook nog kans

Uitsuppor­ters gooien bij voorsprong vuurwerk op veld: AZ - Heerenveen kort stilgelegd

De eredivisiewedstrijd tussen AZ en sc Heerenveen is al na tien minuten spelen tijdelijk stilgelegd, nadat vanuit het publiek vuurwerk op het veld was gegooid. Scheidsrechter Jochem Kamphuis besloot de spelers van beide clubs naar binnen te sturen. Ze keerden enkele minuten later terug op het veld, waarna de wedstrijd werd hervat.