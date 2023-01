De 1,5 miljoen kijkers van de Klassieker merken zeker iets van netten in Kuip: ‘Dat lijkt onvermijdelijk’

Verrassen doet Sparta al lang, dus waarom vanavond tegen PSV niet wéér?

Kan de verrassing van de eredivisie óók voor een stunt zorgen in het bekertoernooi? Voor de tweede keer in vier dagen tijd speelt Sparta tegen PSV en na de 0-0 van zaterdagavond is het vertrouwen op Het Kasteel groot. Het zou een nieuw, glorieus hoofdstuk in een vooralsnog succesvol seizoensboek betekenen.

10 januari