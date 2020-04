De aasgieren cirkelen boven De Toekomst: deze keer voor Sontje Hansen

The Guardian meldde gisteren de verregaande interesse van Manchester City in Sontje Hansen. Vandaag pronkte de naam van het talent groot in het Duitse Bild als transfertarget van Red Bull Leipzig. Het is een jaarlijkse dynamiek die op gang komt in het voorjaar als youngsters van Ajax volop in de schijnwerpers staan van buitenlandse grootmachten.



In het geval van Misjonne Juniffer Naigelino Hansen, roepnaam Sontje, is dat niet opmerkelijk. De aanvaller eiste een paar maanden geleden nog veel aandacht op tijdens het WK- onder 17 jaar in Brazilië, waar de talenten van Oranje als vierde eindigde. Hansen ontpopte zich tot de aanvalsleider en werd met zes doelpunten gedeeld topscorer van het toernooi.

Volledig scherm Sontje Hansen op het WK onder 17 © BSR Agency

Zijn naam verscheen in alle scoutingboekjes en zijn ontwikkeling bleef ook in Amsterdam niet onopgemerkt. Een paar weken na het junioren WK maakte Hansen zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. In de laatste wedstrijden voor de winterstop mocht hij zowel in het bekerduel met Telstar als in het competitietreffen met ADO Den Haag als invaller minuten maken. Begin januari vloog hij dan ook met de eerste selectie mee op trainingskamp naar Qatar, waar hij een gretige indruk maakte, totdat hij een blessure opliep.



De stormachtige doorbraak van Hansen is voor velen geen verrassing. Na een rondgang langs de amateurclubs HSV Sport 1889, Zwaluwen’30 en SV Always Forward maakte hij op 11-jarige leeftijd in de zomer van 2013 de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. Ook AZ wilde de pupil inlijven, maar de keuze viel op de Amsterdammers.

Quote Ajax heeft Sontje echt heel goed geholpen Moeder Sonaida

Een uitstekende keuze, vertelt moeder Sonaida bijna twee jaar geleden op de website van Ajax als haar zoon op zijn zestiende zijn handtekening zet onder zijn eerste contract. ,,Ajax heeft Sontje echt heel goed geholpen’’, vertelt de alleenstaande moeder. ,,Daar ben ik de staf heel erg dankbaar voor. Daarom bedank ik Saïd Ouaali ook. Je hoort soms verhalen dat Ajax niet warm is, maar ik heb een heel andere ervaring.’'

Moeder Hansen gaf destijds op de website van Ajax een openhartig inkijkje over de voorbije jaren, waarbij niet alleen Sontje, maar ook zijn twee jaar oudere broer Ricky met zijn voetbaltalent indruk maakte. ,,Ik was een alleenstaande moeder en heb zelf altijd geknokt om de jongens alles te geven. Het was erg zwaar af en toe. Ik werd afgekeurd en kreeg het financieel moeilijk. Toen Sontje bij Ajax kwam heb ik een keer gebruik gemaakt van Stichting Leergeld. Zij helpen mensen die minder te besteden hebben. Daarna hebben ze ons gevraagd om de stichting te helpen en toen is Sontje ambassadeur geworden. Waarom niet? Als je andere mensen kan helpen…’'