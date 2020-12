De Arjen Robben-hype is gedoofd, de romantiek is wel zo’n beetje weggesleten

Het is gemakkelijk sarcastisch te doen over Arjen Robben. Gistermiddag verscheen er alweer een berichtje op de website van FC Groningen: door een kuitblessure komt Robben dit kalenderjaar niet meer in actie.



Op de vermaarde website isarjenrobben.geblesseerd.com kunnen ze het zo onderhand ook niet meer bijhouden. ‘Nee’ stond er gistermiddag nog, hij was niet geblesseerd, onder een foto van een breed lachende Robben in een FC Groningen-shirt. Maar helaas: fake news.