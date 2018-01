De avond van Dumfries: elleboog en greep in edele delen

In de eerste helft was Dumfries het slachtoffer van een elleboogstoot van Vitesse-spits Tim Matavz, zonder dat de bal daarbij in de buurt was. Scheidsrechter Allard Lindhout ontging het incident en dus ontsnapte Matavz aan rood.

Lees ook Heerenveen steelt puntje in Arnhem dankzij prachtgoal Van Amersfoort Lees meer

Daarmee was voor Dumfries het roerige avondje nog niet voorbij, want ook Matt Miazga bleek het op hem gemunt te hebben. De Amerikaanse verdediger van Vitesse greep de verdediger bij een corner vol in zijn edele delen. Opnieuw zag de arbitrage het niet en bleef het vergrijp onbestraft, al wacht de aanklager van de KNVB waarschijnlijk een drukke week.

Laconiek

Dumfries reageerde na afloop voor de camera van FOX Sports laconiek. ,,Ik heb in de rust met de scheidsrechter gesproken over die elleboogstoot. Voor mij is daarmee de kous af. Het is verder aan de KNVB om erover te oordelen."

,,En in de tweede helft word ik inderdaad in mijn ballen gegrepen. Ach, het is ook lastig om er naast te grijpen", zei hij met een knipoog. ,,Ach, hij laat zich een beetje kennen op die manier. Hij is de zwakste van ons twee op dat moment."

Vitesse-trainer Henk Fraser hield Matavz na afloop weg bij de camera's, maar houdt rekening met een schorsing. ,,De beelden zijn duidelijk, ik kan daar weinig aan toevoegen. Al ken ik hem niet als een speler die zoiets doet. Misschien ging er iets aan vooraf. Het slechte fluiten van de scheidsrechter werkte vanavond ook niet mee."