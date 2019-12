De bijzondere kracht van duo’s: ‘Je kiest geen vrienden uit, maar de beste spelers’

1. Maandagavond zaten ze aan tafel op het podium van het Internationaal theater Amsterdam. Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Ze vertelden over vroeger. Over hun tijd bij AC Milan en Oranje en over de band met ‘Marco’. Marco is natuurlijk Marco van Basten en soms heb je dat, dat je als toehoorder wordt geraakt door een dieper inzicht dat iemand deelt. Dat gebeurde nu bij Gullit. Spontaan vertelde hij hoe hij destijds, op de top van zijn spelerscarrière, wereldwijd aanbeden, overladen met roem, altijd dacht. ‘Ik wist: als ik op doel schoot in wedstrijden, dan kón de bal erin. Maar schoot Marco op doel, dan gíng-ie erin. Dus probeerde ik Marco in de best mogelijke posities te brengen. Want dan hadden we de meeste kans om te winnen en kon ik ook weer met een beker zwaaien. Winnen, prijzen pakken, samen iets bereiken. Ik cijferde me gerust weg voor hem.’’