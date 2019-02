De Boer klaar voor debuut bij Atlanta: ‘Groep oogt scherp’

Atlanta United veroverde vorig jaar, in pas het tweede seizoen van het bestaan, de titel in de Amerikaanse competitie MLS. Succestrainer Gerardo Martino nam met het kampioenschap op zak afscheid. Als opvolger kwam de club uit bij De Boer. Hij leidde Ajax vier keer op rij naar de titel, maar zijn buitenlandse avonturen bij Internazionale en Crystal Palace eindigden steeds al na een paar maanden in ontslag.



Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan hoopt De Boer zijn carrière weer een impuls te geven. ,,Voor ons allemaal is dit een nieuw toernooi’', zegt De Boer over de Champions League voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. ,,Dit wordt onze eerste officiële wedstrijd, we kijken uit naar de start van ons seizoen.’’