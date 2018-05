De Boer staat open voor een terugkeer bij Ajax

Van der Sar zei in dezelfde show dat hij hoopt De Boer in de toekomst nog een keer bij Ajax te zien. ,,Frank is in vijf en een half jaar vier keer kampioen geworden. Het hadden er vijf moeten zijn, maar 'Doetinchem' vergeten we. We hopen Frank in de toekomst nog een keer te zien hier'', aldus Van der Sar.



De Boer werkte na Ajax in Italië en Engeland, maar de Noord-Hollander werd zowel bij Internazionale als bij Crystal Palace vroegtijdig de laan uit gestuurd.