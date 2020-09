De brillenbreker zoekt karakters

Column Iemand moet hem vertellen dat het niet Memphis tegen Polen was

7 september Columnist Willem van Hanegem begrijpt heus wel dat de verleiding groot was bij Memphis Depay om tegen Polen overal te lopen behalve in de punt van de aanval. ‘Dat kan een keer, maar hij blijft maar weglopen, in plaats van weer op te duiken in de spits. Dat kan niet.’