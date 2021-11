De eerdere reset van Gorter, nu derde keeper bij Ajax: ‘Jay had snel het gevoel dat mensen iets van hem willen afpakken’

Door Johan Inan



Nog voor Kees van Wonderen bij Go Ahead Eagles begint aan zijn eerste klus van hoofdtrainer, zoekt hij contact met Bram Meurs. De psycholoog begeleidt keeper Jay Gorter, die in Deventer disciplinair geschorst is en daardoor met de jeugd traint. ,,Ik word trainer van Go Ahead en die keeperspositie is belangrijk. Voor de club, en dus ook voor mij. Wat zou jij nu doen met Jay?”, vraagt de coach.



,,Dat ligt eraan wat je wil”, antwoordt Meurs. ,,Zoek je een modelprof, dan moet je ’m niet nemen. Zoek je een ongelooflijk getalenteerde keeper, die een gebruiksaanwijzing maar ook een enorme potentie heeft, dan moet je het wel doen. Ik zou het wel aandurven.”