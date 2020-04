De elegantste, leukste en eerlijkste oplossing in de eredivisie

Verbeek, De Mos en Van Halst over de titel­strijd: staken of een kampioen aanwijzen?

23 april Moet er in de eredivisie een kampioen worden aangewezen terwijl de competitie nog niet is uitgespeeld? En is het fair als ADO en RKC ontsnappen aan degradatie? De vragen zijn simpel, de antwoorden erop lang niet zo eenvoudig. Gertjan Verbeek, Jan van Halst en Aad de Mos over deze duivelse dilemma's.