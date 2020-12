De Friese roots van Diemers en Berghuis: ‘Niet vergeten waar je vandaan komt’

Samenvatting Dreun voelt voor Feyenoord niet als knock-out: ‘Alleen die doelpunten, dat is wel een puntje’

20 december Feyenoord is zijn ongeslagen status in dit seizoen en onder trainer Dick Advocaat kwijt. Dat Vitesse de ploeg versloeg (1-0), deed pijn. Maar toch gaf de wedstrijd in Arnhem vooral het gevoel dat van Feyenoord nog wel iets kan worden verwacht de komende maanden.