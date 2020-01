De geschiedenis belooft weinig spektakel voor zondag

Ajax - PSVNiet voor het eerst deze eeuw is van een rechtstreeks gevecht om de titel zondag bij Ajax-PSV geen sprake. Dat belooft weinig goeds voor de gedevalueerde topper in Amsterdam, zo leert de geschiedenis.

8 april 2001: Ajax-PSV 0-1

Ronald Waterreus heeft als keeper van PSV een makkelijke middag in Amsterdam. Op weg naar de landstitel is Ajax in de zondagse lunchwedstrijd geen probleem voor het elftal van trainer Eric Gerets. In een matige vertoning hoeft PSV niet eens goed te spelen om de drie punten te pakken. Op aangeven van Dennis Rommedahl maakt Adil Ramzi vlak na rust de enige goal van de middag. De Eindhovenaren vinden het daarna wel best, Ajax wil wel maar blijft aanvallend onmachtig.

Stand na afloop

1. PSV 27-66

3 . Ajax 27-50

Volledig scherm Ronald Waterreus is blij met matchwinner Adil Ramzi. © ANP

20 maart 2005: Ajax-PSV 0-4

Met drie goals in de Arena is Mark van Bommel de grote man in een topper die nauwelijks een topper is te noemen. Het zijn de jaren dat PSV het duel in Amsterdam als zijn 18de thuiswedstrijd ziet. En terecht, want Ajax is de grote concurrent om de titel op eigen veld zelden de baas. Na de klinkende 0-4 is de spanning in de competitie – zo die er nog was – helemaal weg. PSV wordt fluitend kampioen. De ploeg van trainer Guus Hiddink heeft aan het eind van de rit tien punten meer dan Ajax, dat onder leiding van Danny Blind nog wel tweede wordt.

Stand na afloop

1. PSV 26-67

3. Ajax 25-53

Volledig scherm Mark van Bommel schreeuwt het uit na zijn derde treffer in de Arena. © Pim Ras

11 maart 2006: Ajax – PSV 0-0

Tussen de twee rivalen gaapt in maart 2006 een gapend gat van maar liefst twintig punten dat de Amsterdammers ook in het onderlinge duel niet kleiner kunnen maken. Voor de eerste keer sinds 1960 wordt er in een wedstrijd tussen Ajax en PSV niet gescoord. De bezoekers vinden de 0-0 wel prima, ook al omdat Ajax het betere van het spel heeft in een topper die nooit echt los komt. Met een voorsprong van tien punten op nummer twee AZ wordt PSV uiteindelijk kampioen.

Stand afloop

1. PSV 28-70

4. Ajax 28-50

Volledig scherm PSV houdt Ajax op 0-0, Guus Hiddink kan het soms niet aanzien.

19 januari 2014: Ajax-PSV 1-0

In het eerste seizoen van Phillip Cocu als hoofdtrainer haakt PSV al snel af in de strijd om de landstitel. Een topper is het duel met Ajax in januari 2014 dan ook nauwelijks te noemen. Het elftal van Frank de Boer heeft aan één moment genoeg om PSV van zich af te schudden. Kolbeinn Sigthórsson kopt in de 64ste minuut raak uit een voorzet van Lasse Schöne. Het is genoeg om de Eindhovense rivaal, die naar de achtste plaats zakt, op een achterstand van veertien punten te zetten. Ajax wordt met vier punten meer dan Feyenoord kampioen, PSV eindigt uiteindelijk nog als vierde.

Stand afloop

1. Ajax 19-40

8. PSV 19-26