De Gier toch op de bank bij NEC na rode kaart tegen FC Den Bosch

Van Moorsel wil oude liefde pijn doen: ‘Mooi dat een club als FC Den Bosch zich bovenin nestelt’

11:04 Boxtelaar Paco van Moorsel staat met Go Ahead Eagles vanavond (20.00 uur) oog in oog met zijn oude liefde én koploper FC Den Bosch. ,,Hartstikke leuk dat zij het zo goed doen, maar in een volle Adelaarshorst denk ik dat wij de favoriet zijn.”